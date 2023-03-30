Судят как террористов: кто такой Шишкан, возможный лидер Раменской ОПГ Начинается закрытый суд над крупнейшей за последние годы преступной группой. Что нового известно об этом деле

Фото: Следственный комитет РФ

Следственные действия в отношении участников преступного сообщества Олега Медведева (Шишканова)

2-й Западный окружной военный суд в апреле отберет присяжных для закрытого процесса против Раменской ОПГ. По версии следствия, несколько десятилетий бандиты контролировали 100-тысячный город Раменское и соседние населенные пункты Московской области. Обвинения предъявлены в убийствах, занятии высшего положения в преступной иерархии и ещё по восьми уголовным статьям. На скамье подсудимых 18 человек. Предполагаемый лидер ОПГ Олег Медведев, известный под кличкой Шишкан, обвинения отрицает. Журналист NEWS.ru пообщался с жителями района, которые не сомневаются в факте существования Раменской ОПГ, и узнал детали громкого дела.

Почему дело Раменской ОПГ рассматривает военный суд

В конце февраля стало известно, что дело Раменской ОПГ и её предполагаемого лидера Олега Медведева рассмотрит военный суд, но, как выяснил NEWS.ru, начало процесса задерживается. Пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова рассказала, что в марте отобрать присяжных не удалось: пришло слишком мало кандидатов. Следующая попытка начать процесс запланирована на 18 апреля.

Передача дела в военный суд, несмотря на то что обвиняемым не предъявлены обвинения в терроризме и не касаются военных, — решение Верховного суда. Жирнова напомнила о деле банды киллеров Аслана Гагиева, которое также рассматривается в военном суде.

«[Дело Раменской ОПГ] должен был рассматривать Московский облсуд, но Верховный суд усмотрел конфликт интересов, поскольку происходило это всё в Московской области. Решили, что мы — наиболее беспристрастны, ни в чем не заинтересованы. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме, процессуальное решение уже принято исходя из обеспечения безопасности всех участников процесса», — отмечает пресс-секретарь.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Военный суд

В чём обвиняют подсудимых

Обвинительное заключение Генеральная прокуратура утвердила в августе 2022 года. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Олег Медведев и 17 его предполагаемых соучастников обвиняются по статьям 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 УК (организация преступного сообщества), 209 УК (бандитизм), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 105 УК (убийство), 163 УК (вымогательство), 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Самое тяжкое обвинение — убийство четырех человек: «В феврале 2012 года проникли в домовладение, расположенное в Раменском районе Московской области, где напали на генерального директора ЗАО „Племзавод Раменское“ Сидорову и членов ее семьи. Посредством инъекций лекарственного препарата участники банды привели потерпевших в бессознательное состояние, а затем вывезли их в безлюдное место, где застрелили», — говорится в сообщении прокуратуры.

Предприниматель Сидорова была известна как старый партнер Медведева. По версии следствия, земли Сидоровой после её смерти перешли под контроль ОПГ. Незадолго до исчезновения Сидорова взяла несколько кредитов, а затем исчезла. Так как в её доме были обнаружены следы крови и волочения тел, было возбуждено уголовное дело, но трупы пропавших членов семьи фермерши долго не могли найти.

В ходе арестов 2019 года один из обвиняемых дал показания об убийстве семьи Сидоровой. Четыре трупа сотрудники Следственного комитета выкопали с помощью экскаваторов.

В начале 2022 года местный житель, бывший спортсмен Андрей Ивлев получил девять лет и четыре месяца за соучастие в убийстве семьи Сидоровой. Относительно небольшой срок за особо тяжкое преступление обусловлен сделкой со следствием.

Фото: Следственный комитет РФ Следственные действия по делу преступного сообщества Олега Медведева (Шишканова)

Кто такой Шишкан, он же Олег Раменский

Олег Медведев ранее носил фамилию Шишканов. По его собственным словам, в юности он отобрался во второй состав футбольного клуба «Динамо», главное его разочарование — что не удалось поиграть в футбол профессионально: он попал под суд за убийство.

СМИ не исключали, что убийство могло быть сопряжено с групповым изнасилованием, но юристы Медведева-Шишканова добиваются опровержения этой информации — в том числе получили такое решение в отношении программы «Человек и закон» Первого канала. По их версии, Шишканова обвинили не в изнасиловании и убийстве, а убийстве с особой жестокостью.

Вместе с Шишкановым в начале 1980-х задержали рецидивистов, которым по советским законам за это преступление грозил расстрел. Но несовершеннолетний Шишканов взял всю вину на себя и получил 10 лет колонии. Спасенные от расстрела рецидивисты отблагодарили юного футболиста: Шишканов вышел на свободу в начале 1990-х и, по утверждениям СМИ, был «коронован» — стал вором в законе, получившим прозвища Шишкан и Олег Раменский, встал во главе криминального мира своего родного подмосковного Раменского.

Шишкан не раз становился героем криминальных хроник 1990-х и 2000-х. Иногда к Шишканову наведывались с обысками, но новых обвинений против него выдвинуто не было.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Заключенные исправительной колонии

Был ли Шишкан «главным вором в законе»?

Шишкан оказался в центре внимания журналистов в 2018 году: в ряде изданий появились публикации о том, что он избран «главным вором в законе». Правда, в других публикациях высказывались сомнения, что «выборы главного вора» вообще были. В этом же году обсуждалось введение в Уголовный кодекс статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1, до 15 лет лишения свободы). В этих условиях человек, публично являющийся «главным вором», вряд ли долго сможет оставаться на свободе, писали журналисты, сомневавшиеся в факте выборов. Статья появилась в УК весной 2019 года, летом 2019-го Медведев-Шишканов был задержан накануне своего 55-летия.

«Диспозиция статьи 210.1 УК сформулирована максимально расплывчато. Какое именно положение в преступной иерархии является высшим? Вор? А так называемый смотрящий является? Подобных вопросов можно задать много. Нечеткая формулировка в данном случае объяснима: преступный мир живет по своим неформальным правилам, никто там приказов о назначении ворами не издает и изменений в так называемые законы в Минюсте не регистрирует», — рассказал NEWS.ru администратор Telegram-канала «Бывший следак».

По словам собеседника NEWS.ru, эти вопросы остаются на усмотрение суда в каждом конкретном случае, чётче их регламентировать просто невозможно. К доказательству этого состава преступления надо в каждом случае подходить индивидуально.

«Нужно учитывать, что сам преступный авторитет запросто может и не участвовать в совершении преступлений, более того, может даже их сам и не организовывать. Авторитет может внешне не придерживаться неформальных „традиций“, не иметь определенных татуировок. Вполне вероятно, что со временем по таким делам сформируется какая-то судебная практика, на которую можно будет ориентироваться, но пока такой практики не существует», — говорит администратор «Бывшего следака».

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы. Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

Как работал бизнес Шишкана

Как был устроен бизнес Медведева-Шишканова, если допустить, что он не имел отношения к криминалу, не совсем понятно. Судя по базе «Контур.Фокус», его полный тезка из Раменского — Медведев Олег Николаевич — был совладельцем ООО «КТМ ИнТранс» (ликвидировано в 2013 году) и бизнес-парка «Плаза Рамстарс». Обе организации связаны с управлением недвижимостью.

Следствие назвало фамилии нескольких подельников Шишканова: Эдуард Харьков, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников и Юрий Офицеров. На некоторых их однофамильцев зарегистрированы ИП или небольшой бизнес в Раменском и соседних населенных пунктах.

Самым медийным из них является Эдуард Харьков: мужчина сломал ногу правоохранителю, стараясь помешать задержанию Медведева-Шишканова в 2019 году. В 2013-м о Харькове снял получасовой сюжет канал НТВ — как о бизнесмене, глубоко уверовавшем в Бога. Из сюжета НТВ следует, что Харьков имеет собственный бизнес, но, судя по базе «Контур.Фокус», юрлицо, участником которого он являлся, было ликвидировано ещё в 2006 году.

«В 90-х деятельность Раменской ОПГ была завязана на люберецкий авторынок, угоны машин (Люберцы расположены рядом с Раменским. — NEWS.ru). Сейчас, если у тебя легальный бизнес, этих людей для тебя не существует», — рассказывает бизнесмен из Раменского района.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press Авторынок

Некоторые жители Раменского предполагают, что аресты местных бандитов могут быть связаны с бизнесом по утилизации мусора. Во многих регионах, в том числе в Подмосковье, процессы, связанные с вывозом и переработкой мусора, переходили под контроль госкомпаний. В частности, контракты по вывозу и утилизации отходов заключали структуры Ростеха.

«Полигоны мусорные все их были. „Торбеево“ — который официально был закрыт, но мусор принимал. И в Чулково полигон, из которого склон горнолыжный сделали. И незаконная свалка у озера Генеральского, где радиоактивные отходы нашли», — говорит собеседник NEWS.ru.

Многие годы «раменские» имели теснейшую связь с местной властью, уверены жители района. Бандиты строили себе коттеджи в Кратово, поселке рядом с городом Жуковским.

«В поселке есть Кратовский пруд. В конце 90-х был юбилей поселка, и по Кратовскому пруду запустили плоты, на которых горели факелы и танцевали балерины», — вспоминает ещё один собеседник NEWS.ru из Раменского района.

По его словам, «раменские» контролировали местные структуры ЖКХ, водоканал, теплоцентрали, похоронный бизнес — сейчас всё это у них забирают. В последние годы «раменские» старались выглядеть обычными местными бизнесменами, вели себя подчеркнуто вежливо даже в ходе споров с конкурентами.

«Не могу сказать, что я всё о них знаю, но подавляющее большинство убийств у нас: сожитель нажрался и убил сожительницу», — добавляет он.

Криминальные разборки недалеко от Раменского периодически случались. В фильме НТВ об Эдуарде Харькове упоминается недавнее — на момент съемки фильма — покушение на него: машина Харькова была обстреляна. Десять лет назад недалеко от Раменского были расстреляны националисты из ныне запрещенной организации «Славянский союз», пытавшиеся обложить данью местных бизнесменов. Летом 2016 года жители Жуковского протестовали против уплотнительной застройки, одной из активисток сожгли автомобиль. Как считают участники протестов в Жуковском, это сделали «раменские». Пострадавшая от поджога отказалась отвечать на вопросы NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Мусорный полигон

Были ли фейки о Шишкане?

Защита Шишканова отрицает обвинения. Адвокат Шишканова-Медведева Елена Сенина заявила NEWS.ru, что её доверитель — не криминальный авторитет, а успешный подмосковный бизнесмен, отец пятерых детей и пожилой человек с проблемами со спиной. А также меценат, поддерживающий футболистов и ветеранов спорта. Подробности уголовного дела на данный момент Сенина не комментирует, опасаясь привлечения к ответственности за разглашение данных предварительного расследования (с нее взята подписка о неразглашении).

«В открытых судебных процессах по продлению стражи Олег Николаевич неоднократно заявлял, что обвинения являются надуманными, базируются на фантазиях правоохранительных органов с разными целями, в том числе сделать показатели для отчетности», — утверждает адвокат.

Защита раменского предпринимателя судится со СМИ, которые называют его причастным к криминальной среде.

«Есть десятки решений судов. Судами было установлено, что в отношении Олега Николаевича использовалась недостоверная информация. Но все фейки, которые закидываются в интернет, мы физически не в состоянии обжаловать», — объясняет Сенина.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы. Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

Почему Шишкана поддержали звёзды

Медведев-Шишканов покровительствовал раменскому футбольному клубу «Сатурн»: при его поддержке «Сатурн» отыграл 12 сезонов в премьер-лиге, дважды выходил в полуфинал Кубка России, проводил международные матчи.

Ходатайство о переводе Шишканова-Медведева из СИЗО под домашний арест подписали эстрадные исполнители Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также бывшие и действующие тренеры и футболисты — Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, Никита Симонян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Юрий Гаврилов и другие.

Футболист и тренер Валерий Газзаев не ответил на предложение NEWS.ru о комментарии. Певица Любовь Успенская говорит, что продолжает поддерживать бизнесмена из Раменского.

«Я знаю людей, которые выглядели невинными, но потом оказывались способны на самые подлые вещи. Но о нем... Я не могу поверить. Это мое мнение, я не судья и не прокурор. Всегда был хорошим клиентом, всегда приглашал на мероприятия не только меня, наших топовых звезд. Очень уважительно относился к артистам. Не все умеют за свои деньги уважать артистов», — рассказывает певица.

Особенно часто Шишканов приглашал эстрадных звезд на встречи с одноклассниками и школьными учителями.

«Я не знаю людей, которые так помнят одноклассников. Он же немолодой человек, не только что окончил школу. Он устраивал „Песню года“ для одноклассников и школьных учителей. Говорил: „Пусть они порадуются. [Многие] на концерт билет не могут купить, чтобы послушать любимую звезду“. Он выяснял, волновался, кому какой артист нравится. Если директору школы, например, нравится Успенская — значит, персонально для директора будет Успенская», — вспоминает певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Любовь Успенская уверена: будь он сейчас на свободе — приложил бы все усилия и использовал свои ресурсы для помощи российской армии. Она была на одном из судов по продлению содержания под стражей Медведева-Шишканова.

«Я хотела узнать его судьбу. Он говорил на суде: что это за правосудие, где вы видели, чтобы человек без суда столько находился под арестом? Он сказал, что все равно любит свою родину, Россию, а сейчас родина в беде», — подчеркивает Успенская.

О патриотизме Олега Медведева-Шишканова NEWS.ru рассказала и его адвокат Елена Сенина.

«Олег Николаевич, несмотря ни на что, патриот своей страны. Он неоднократно из собственного кармана помогал жертвам Беслана, жителям Донбасса. Он всегда надевает георгиевскую ленту: в его присутствии сотрудники ФСИН бросили его георгиевскую ленту на пол. По этому поводу он объявил голодовку, 13 дней проголодал. Он прекратил голодовку, когда сотрудники ФСИН принесли ему отмытую и выглаженную георгиевскую ленту», — рассказывает адвокат.

Сенина рассказывает, что защита Медведева-Шишканова многократно обращалась во ФСИН, ОНК и прокуратуру с жалобами на условия содержания. На данный момент острых проблем по условиям содержания нет, но до этого его неоднократно отправляли в карцер в СИЗО — по мнению защиты, по надуманным предлогам.