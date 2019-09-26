Сотрудники МВД и Следственного комитета задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе, организованного в 2012 году.
По
В свою очередь представитель МВД Ирина Волк отметила, что операция завершилась успешно благодаря сотрудничеству сотрудников уголовного розыска с коллегами из Подмосковья и ФСБ РФ.
Ранее News.ru писал, что 15 июля в Подмосковье был задержан известный криминальный авторитет Олег Шишканов. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.