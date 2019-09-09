https://static.news.ru/photo/c5b6ac42-d312-11e9-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Известный под кличкой Шишкан бизнесмен Олег Медведев (бывший Шишканов) останется под арестом до декабря 2019 года. Решение о продлении меры пресечения на три месяца принял Басманный суд Москвы.

Сам Медведев вину не признаёт. Его адвокат Алексей Кирсанов отметил, что доказательством причастности подзащитного к криминальному миру служит изображение «воровской звезды» на дне его бассейна. Юрист подчеркнул, что такие же звёзды находятся на шевронах МЧС России.

О готовности поручиться за арестанта заявили народные артисты Лев Лещенко и Александр Серов, знаменитые в прошлом футболисты и футбольные тренеры Валерий Газзаев, Никита Симонян и Юрий Сёмин, а также другие известные общественные деятели, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Шишкану грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщили в Следственном комитете.