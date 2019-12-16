https://static.news.ru/photo/0dc82e34-1fe9-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вор в законе Аслан Гагиев, который также известен как Джако, бесплатно выполнил заказ бывшего прокурора районной прокуратуры Владикавказа Ольги Швецовой.

По словам источников, киллер не взял плату из уважения к известному в республике прокурору. Детали убийства Швецова обсудила с Джако при личной встрече в Москве.

Экс-прокурору предъявлены обвинения в организации убийства сотрудника Северного следственного отдела Александра Леонова, который являлся мужем её сестры. Исполнить заказ помогли московские силовики, которые сотрудничали с группировкой вора в законе. Женщина решила расправиться с Леоновым в связи с неприязненными отношениями, сложившихся после его развода с родственницей Швецовой, передаёт «Коммерсант».