Вор в законе Аслан Гагиев, который также известен как Джако, бесплатно выполнил заказ бывшего прокурора районной прокуратуры Владикавказа Ольги Швецовой.
По словам источников, киллер не взял плату из уважения к известному в республике прокурору. Детали убийства Швецова обсудила с Джако при личной встрече в Москве.
Экс-прокурору предъявлены обвинения в организации убийства сотрудника Северного следственного отдела Александра Леонова, который являлся мужем её сестры. Исполнить заказ помогли московские силовики, которые сотрудничали с группировкой вора в законе. Женщина решила расправиться с Леоновым в связи с неприязненными отношениями, сложившихся после его развода с родственницей Швецовой,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали Швецову в аэропорту Беслана. В СК
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