Террористов из «Крокуса» могут выдать Таджикистану. Их ждет помилование?

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

24 мая первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, обе страны продолжают развивать сотрудничество. Тем временем судьба обвиняемых в нападении до сих пор не решена окончательно. NEWS.ru выяснил, попытается ли Таджикистан вернуть своих граждан на родину, выдадут ли их российские власти и что ждет террористов.

Что произошло в «Крокусе»

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Не прекращая огонь, террористы вошли в концертный зал и подожгли кресла, используя емкости с бензином. В помещении начался сильный пожар, площадь которого составила более 12 900 квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел и обрушился.

В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551. Большинство убитых и раненых — жители Красногорска, Химок и других районов северо-запада Москвы. Арестованы 12 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя теракта, которые являются гражданами Таджикистана.

Может ли Россия выдать Таджикистану задержанных после теракта в «Крокусе»

Бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Валентин Степанков рассказал NEWS.ru, что, согласно нормам международного права, вопрос о выдаче Таджикистану обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» на данном этапе не подлежит рассмотрению. По его словам, это дело должно быть расследовано в РФ и приговоры вынесут российские судьи.

«Преступление было совершено на территории Российской Федерации. По этой причине оно должно расследоваться в полном объеме на территории РФ вне зависимости от гражданства привлекаемых к ответственности лиц. У России есть полное право провести расследование и осудить их. Если вдруг сейчас встанет вопрос об их выдаче, он не подлежит рассмотрению», — заявил Степанков.

Он добавил, что возможность экстрадиции обвиняемых появится после суда. По словам Степанкова, Таджикистан вправе просить Москву о выдаче своих граждан только для того, чтобы они отбывали наказание на родине. Если это произойдет, таджикистанские власти не будут иметь право пересмотреть решение российского суда и изменить наказание преступникам, уточнил он.

«После экстрадиции они сами уже не могут пересмотреть дело», — подчеркнул Степанков.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Как проходит процедура экстрадиции

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сообщил NEWS.ru, что между Россией и Таджикистаном подписан договор об экстрадиции. Ее первый этап заключается в переговорах по линии МИД обоих государств.

«Изначально со стремлением кого-то забрать на свою территорию выступает именно внешнеполитическое ведомство. Такая практика наиболее распространена», — сказал он.

Собеседник NEWS.ru добавил, что после того как представители МИД приходят к соглашению, к решению вопроса подключаются министерства юстиции и институции, отвечающие за отправление правосудия. С российской стороны это ФСИН, с таджикистанской — Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции.

«Какого-то определенного регламента нет, и правоприменительная практика может быть самая различная. Она зависит от доброй воли сторон, их желаний и стремлений», — уточнил он.

Грозин отметил, что сроки экстрадиции могут быть различными. По его словам, обычно весь процесс — от начала переговоров до перевозки осужденных — занимает несколько месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Выдаст ли Москва обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Грозин высказал мнение, что Россия вряд ли выдаст Таджикистану террористов, даже если получит такой запрос. Теракт в «Крокусе» — слишком резонансное дело, отметил он.

«Москва вряд ли пойдет навстречу таким пожеланиям, просто потому, что легко себе представить общественный резонанс от выдачи этих людей на историческую родину. Я думаю, что российская власть, учитывая данную ситуацию, ни в коем случае не пойдет на это», — предположил Грозин.

Такого же мнения придерживается экс-советник президента РФ по политическим вопросам политолог Сергей Станкевич. Он высказал мнение, что выдача террористов Таджикистану не только может вызвать общественное негодование, но и повлечь за собой народные протесты.

«Я думаю, что в России будет масса протестов по этому поводу. Первые, кто будет протестовать, — это семьи людей, погибших в ходе теракта. У них могут возникнуть подозрения по поводу того, что осужденные преступники получат какие-то поблажки на территории Таджикистана, а то и вовсе смогут избежать наказания», — сказал Станкевич.

Нужны ли Таджикистану напавшие на «Крокус» террористы

Грозин считает, что, несмотря на существование теоретической возможности экстрадиции, Таджикистан вряд ли ею воспользуется. По его мнению, до сих пор Душанбе практически не выказывал интереса к судьбе своих граждан, обвиняемых в теракте в «Крокусе».

«Душанбе не продемонстрировал за все это время какого-то стремления их выгородить или защитить. К ним относятся так, как они того и заслуживают. Таджикистанские власти так же относятся к абсолютному большинству своих граждан, которые совершают преступные деяния на территории других государств. Я не помню, чтобы они кого-то вытягивали на свою территорию. Таджикистан не славится такого рода практиками», — сказал Грозин в разговоре с NEWS.ru.

Подтверждением этому тезису, добавил он, служит тот факт, что российские тюрьмы заполнены гражданами Таджикистана, отбывающими наказания за различные правонарушения, в основном связанные с распространением наркотиков.

«Никто их обратно домой не тащит, в Таджикистане никогда публично не высказывали таких мыслей. Таджикистанцы, скорее всего, откажутся от этих людей. Они уже, по сути, от них отказались», — подчеркнул Грозин.

Фото: t.me/moscowcourts* Назримад Лутфуллои, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Отличается ли наказание за терроризм в России и Таджикистане

По словам заведующего кафедрой международного права РУДН заслуженного юриста РФ Аслана Абашидзе, согласно российским законам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение либо смертная казнь. В Таджикистане за это преступление предусмотрено такое же наказание.

«Россия объявила мораторий, но не отменяла смертную казнь. Это означает, что если суд выносит приговор — смертная казнь, просто наступает мораторий исполнения. В Таджикистане также действует мораторий на смертную казнь. Тогда спрашивается, какая разница, там или здесь отбывать срок?» — заявил юрист.

Где лучше условия содержания террористов — в России или Таджикистане

Если наказание за терроризм в обеих странах одинаковое, то условия содержания в тюрьмах могут отличаться. Степанков высказал мнение, что, несмотря на существование конкретных международных стандартов, во многих государствах, включая Таджикистан и Россию, обращение с заключенными оставляет желать лучшего.

«Есть международные стандарты, которые должны соблюдаться в отношении заключенных: квадратные метры в камерах, средства, которые выделяются на питание, условия для прогулки и работы. Но надо честно признать, что большинство стран, конечно, не дотягивает до этих эталонов. И у нас не во всех колониях это соблюдается, но Россия, по крайней мере, старается соответствовать», — предположил Степанков.

Что касается тюрем в Таджикистане, то они считаются одними из самых жестких в Центрально-Азиатском регионе, рассказал Грозин. По его словам, республика не так давно заняла одну из лидирующих позиций в этом антирейтинге.

«Пожизненное заключение одинаково плохо везде. При этом Таджикистан — страна с достаточно жестким содержанием заключенных. В республике вполне возможны избиения узников и пытки. Таджикистан в этом смысле звучит чаще, чем остальные страны региона. Хотя раньше за такое неприятное первенство соревновались Узбекистан с Туркменистаном», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли напавшие на "Крокус" террористы избежать ответственности на родине

Степанков отметил, что в случае экстрадиции осужденных в РФ за теракт в «Крокусе» у президента Таджикистана появится право облегчить их участь. По словам бывшего генпрокурора, лидер страны имеет право помиловать преступников своим указом.

«Всегда остается вариант помилования президентом. Такие случаи были и с нашей стороны, когда мы забирали для отбывания наказания своих граждан, которые совершали преступления за рубежом. Какой-то срок они у нас отсидели, а потом их помиловали или условно-досрочно освобождали, если это было возможно по законодательству», — объяснил Степанков.

Абашидзе подтвердил, что у президента Таджикистана есть возможность помиловать экстрадированных террористов, но только в теории.

«Извините за выражение, но каким сумасшедшим должен быть глава государства, чтобы помиловать людей, совершивших такое жестокое преступление? Какие могут быть основания, чтобы их помиловать? Это уже недружественный акт межгосударственного масштаба, будут последствия», — подчеркнул Абашидзе.

Он добавил, что в случае экстрадиции осужденных российская сторона будет иметь право проверять условия их содержания. Эта норма предусмотрена для того, чтобы страны не могли выпускать на волю своих граждан, обвиненных в терроризме.

«Были случаи, когда выдавали преступников на родину, где их выпускали, поэтому в данном случае исключается такая возможность», — добавил Абашидзе.

Станкевич отметил в разговоре с NEWS.ru, что российская сторона не может быть до конца уверена, что родственники или друзья террористов в случае их экстрадиции не попытаются улучшить условия содержания с помощью денег.

«Я не уверен, что в Таджикистане у близких террористов не будет возможности как-то повлиять на их статус и улучшить условия содержания. В данном случае наказание — пожизненное заключение — не предполагает исправления. То есть это в значительной мере длящееся возмездие. Оно важно для всех, кто потерял родных и близких в ходе теракта. Я не вижу здесь возможности для каких-то решений, которые нанесли бы дополнительную моральную травму людям, пережившим эту трагедию», — подчеркнул Станкевич.

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