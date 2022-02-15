Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в гарнизоны

Войска Южного и Западного военного округов приступили к возвращению в свои гарнизоны после военных учений. Часть подразделений, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн, — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны России опубликовало кадры вывода танков с учений.

Как сообщалось, Минобороны проводило масштабные военные учения, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходили совместно с военными Белоруссии.

Учения проходили на фоне кризиса в отношениях России и НАТО в связи с обострением ситуации вокруг Украины. США, а также другие страны НАТО заявляли о концентрации российских войск возле украинской границы и об угрозе российского вторжения.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал президенту Владимиру Путину об инциденте с американской подводной лодкой у Курил. По словам Шойгу, подлодка была обнаружена во время учений Тихоокеанского флота в районе острова Уруп. Субмарина вошла в территориальные воды России на четыре километра, и для её «выдворения», на которое ушло три часа, потребовались «трёхкратные специальные действия».