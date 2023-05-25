Военный историк рассказал, как обезопасят границу Белгородской области Военный историк Кнутов: вдоль Белгородской границы установят станции РЭБ

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

После многочисленных атак ВСУ на Белгородскую область вдоль всей боевой линии соприкосновения российские специалисты стали устанавливать станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов. Комментируя ситуацию «Радио 1», военный историк пояснил, что планируется покрыть значительную часть границы.

Сейчас мы пытаемся значительную часть линии боевого соприкосновения прикрыть станциями радиоэлектронной борьбы, — отметил эксперт.

По словам Кнутова, такие станции нуждаются в постоянной модификации. Это связано с тем, что каждые несколько месяцев у ВСУ появляются новые виды беспилотников, которые могут обходить в том числе системы ПВО. Полковник уточнил, что в связи с этим нужны станции РЭБ с открытой архитектурой, чтобы их модификацию можно было проводить сразу на огневых позициях. Он выразил уверенность, что специалистам из России удастся придумать, как можно это сделать.

Ранее стало известно, что в ночь на 25 мая ряд российских регионов подвергся диверсиям и нападениям беспилотников со стороны ВСУ. Минимум дважды за ночь были обстреляны территории Белгородской области, а крымские военнослужащие отбили атаку дронов в Севастополе.