Военный эксперт усмотрел в украинском контрнаступлении «голливудский пиар» Эксперт Литовкин заявил, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

Фото: МО Украины

После последней атаки ВКС России Киев ничего не может противопоставить российским войскам, у него нет достойных средств ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он добавил, что оружие, которое предоставили Украине США и Британия, не годится для борьбы с российскими ракетами.

Оружие, что предоставили им США и Британия, не годится для борьбы с российскими ракетами, это просто голливудский пиар. Они это понимают и не торопятся наступать, хотя их гонят американцы, которые должны показать своим гражданам, что все деньги и налоги, которые тратятся на борьбу с Россией, они потрачены не зря. А это не так, и именно поэтому любое контрнаступление Украины обречено на провал, — рассказал Литовкин.

Он добавил, что Украина постоянно откладывает свое контрнаступление, потому что нечем прикрыть войска, которые должны наступать. По словам Литовкина, также у Киева нет штурмовиков, бомбардировщиков, которые должны действовать вместе с наземными войсками.

После огневых налетов бронетехника наступает, и в таком случае самолеты должны прикрывать, а их нет, и войсковое ПВО очень слабое, поэтому если они будут вынуждены перейти в масштабное контрнаступление, то мы с воздуха нанесем им такой удар, что все просто сгорит, — резюмировал он.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки НАТО. По его словам, сейчас Альянс уделяет больше внимания конфликту между Косово и Сербией.