Военный эксперт рассказал о применении технологий ИИ в российском оружии Военный эксперт Литовкин рассказал об использовании ИИ в ракетных комплексах

Фото: shutterstock.com

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) успешно применяются в российских системах вооружений, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Так, по его словам, ракеты «Гранит» могут самостоятельно распределять между собой несколько целей, а беспилотник «Охотник» способен самостоятельно вернуться на базу в случае потери связи с оператором.

У нас есть многоцелевые подводные лодки 949-го проекта, <...> у них — ракетные комплексы «Гранит». Когда эти ракеты запускают, они ждут друг друга в воздухе, летят строем и между собой распределяют цели. Например, несколько могут полететь в авианосец, другие — в крейсер, третьи — в эсминец и так далее. Это как раз пример использования ИИ, — пояснил специалист.

Также он привел в пример БПЛА «Охотник», который способен возвращаться на аэродром при потере связи с оператором. А роботы с технологиями ИИ могут самостоятельно проводить разминирование объектов, находясь при этом в поле зрения оператора. Однако, по словам Литовкина, машина с ИИ не работает сама по себе.

Это программное обеспечение, созданное человеком, человеческое творчество. Машина не может отступить ни на шаг от параметров, заданных программой. Так что рассчитывать на то, что будет воевать железо без участия человека, что человек вообще не будет принимать участие в боевых действиях, не стоит, — подчеркнул эксперт.

Ранее Виктор Литовкин оценил новые бронированные машины «Тигр-М». По его словам, они будут оборудованы крупнокалиберным пулеметом, а окна для водителей выдерживают пулю калибра 7,62 мм и даже 12,7 мм.