Военный эксперт объяснил, почему начали разработку ракеты «Змеевик» Военный эксперт Леонков: разработку ракеты «Змеевик» начали из-за информации об американском оружии

Фото: Владимир Иващенко/ТАСС

Разработку баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением начали из-за информации об американском оружии, сообщил военный эксперт Алексей Леонков «Радио 1». По его словам, два-три года назад появились данные о намерении США размещать ракеты средней дальности в Европе.

Это делалось потому, что существовала информация, что американская корпорация Raytheon тоже активно работала по этой теме. Даже были построены новые цеха, где эти ракеты средней дальности будут производиться. Появлялась информация о том, что такие ракеты появятся и в Европе, но они будут без ядерных боеголовок, — сказал Леонков.

Он считает, что российский «Змеевик» будет значительно превосходить конкурентов, американцы пока смогли добиться для своих ракет только скорости в 5 Махов. В РФ же всё, что создаётся по технологии управляемого гиперзвука, развивает высокие скорости. При этом российские ракеты «Искандер», «Циркон» и «Авангард» маневрируют и являются сложными целями для ПВО.

Ранее стало известно, что Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» в интересах Военно-морского флота. Отмечается, что «Змеевиком» могут оснастить береговые ракетные части ВМФ. По своим характеристикам ракета напоминает китайские ракеты класса DF-21D и DF-26, их дальность полёта составляет до 4 тыс. км.