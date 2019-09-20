https://static.news.ru/photo/8b16bcfa-dc61-11e9-999e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Почти три тысячи военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в тактических учениях в Крыму. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Морские пехотинцы ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО высадились на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля «Орск» и провели бой за высадку десанта, передаёт РИА Новости . Затем подразделения заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций «противника».

Около трёх тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму, — говорится в сообщении.

В манёврах были задействованы 12 кораблей и судов, около 300 единиц военной и спецтехники, а также 30 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ и ЮВО. В учениях участвовали подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, а также расчёты беспилотников.

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