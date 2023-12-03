Военэксперт рассказал, чем грозит России размещение в Азии «Томагавков» США Военэксперт Перенджиев: США разместят в Азии ракеты, нацеленные на Россию

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае размещения ракет средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе США могут применить их не только против Китая, но и России, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, эти ракеты также будут представлять угрозу для судов, проходящих через Северный морской путь.

Лет 10-15 назад США уже размещали систему ПРО в Японии и Южной Корее якобы для сдерживания Северной Кореи. Однако даже то решение было направлено против нас. Они полагали, что смогут использовать азиатские территории для нанесения удара по России. При этом в Вашингтоне считали, что ответного удара не последует. Так что ударные ракетные комплексы, которые они хотят установить в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, несомненно, могут быть использованы против РФ, — рассказал Перенджиев.

Эксперт отметил, что под угрозой находятся и дружественные России страны, такие как Таджикистан, Кыргызстан, и даже Северная Корея. Кроме того, нельзя исключать, что в Индо-Тихоокеанском регионе будут размещены и другие вооружения или военные контингенты, например, стран НАТО, заявил Перенджиев.

Ранее издание Nikkei Asia сообщило со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования армии США Роба Филлипса, что американские военные намерены в 2024 году разместить ракеты средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Он уточнил, что Вашингтон рассматривает варианты размещения наземной версии ракеты Standard-6 и крылатой ракеты «Томагавк».