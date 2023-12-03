США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе Nikkei Asia: США разместят ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе

Американские военные намерены в 2024 году разместить ракеты средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Тихоокеанского командования армии США Роба Филлипса. Он уточнил, что Вашингтон рассматривает варианты размещения наземной версии ракеты Standard-6 и крылатой ракеты Tomahawk.

США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны для усиления сдерживания Китая, — пишет издание.

Ранее посол КНР в Таиланде Хань Чжицян заявил, что США предпринимают попытки разжечь конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая. Он указал, что развязывание торговых войн и технологические блокады ставят под угрозу глобальную экономику, мир и стабильность.

При этом дипломат отметил бесплодность попыток лишить жителей Китая права на лучшую жизнь или ограничить развитие страны. Хань считает, что США «закончат тем, что выстрелят себе в ногу», о чем свидетельствует значительный научно-технический прогресс, достигнутый КНР за последние годы.