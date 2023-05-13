Военэксперт раскрыл, зачем ВСУ запустили по Луганску американские «обманки» Суконкин: ВСУ использовали снаряд ADM-160B, чтобы отвлечь внимание системы ПВО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Американские снаряды ADM-160B не являются «обманками», как многие их называют, эти снаряды — ложная цель, рассказал NEWS.ru военный эксперт, военный обозреватель Алексей Суконкин. Он пояснил, что этот снаряд при обстреле летит первым, принимая на себя внимание систем ПВО, после чего запускаются противорадиолокационные ракеты, поражающие радиолокационные станции, локаторы подсветки целей, а уже потом летят боевые ракеты.

Вижу в СМИ, как американские ADM-160B MALD называют обманками. Это не совсем правильно. Это ложная цель. Ракета, участвующая в массированном ракетном ударе, принимая на себя, грубо говоря, все воздействие ПВО, вскрывая ее, следом обычно летят противорадиолокационные ракеты, поражающие РЛС, локаторы подсветки целей, и только после этого идут боевые ракеты, — сказал он.

Суконкин указал, что ему доподлинно неизвестно о деталях недавнего обстрела Луганска со стороны ВСУ, при котором использовались крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, а также ADM-160. Однако он отметил, что ВСУ тщательно готовятся перед нанесением таких ударов.

Ранее Суконкин заявил, что полученные ВСУ ракеты Storm Shadow способны уничтожить командный пункт, казарму или скопление живой силы и техники. Эксперт предположил, что боевая часть Storm Shadow весит до 400 кг.

12 мая Луганск также был обстрелян зарубежными ракетами Storm Shadow, это подтвердили в представительстве ЛНР в СЦКК. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США