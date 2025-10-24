Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск

Вооруженные силы Украины превратили Славянско-Краматорскую агломерацию в сплошной укрепрегион, что затрудняет его освобождение, рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, ВС РФ придется использовать при наступлении на Славянск самое разрушительное оружие из арсенала неядерных средств.

Что касается Славянска и Краматорска, это невероятно прочный, опорный, не побоюсь даже сказать, не район, а регион. Потому что в едином слиянии это мощный опорный пункт, с огромным количеством советских цехов, с метровыми стенами, углублениями, подземельями. Это, пожалуй, за время специальной военной операции будет самая трудная фортеция, которую придется брать российской армии, — сказал Баранец.

Он пояснил, что при этом опыт штурма таких укрепленных пунктов и взятия их у российских войск есть.

Мы имеем и «Калибры» и «Кинжалы». Мы сейчас стали великолепнейшим образом использовать ФАБ с управляемым комплексом планирования и коррекции. Мы уже стали использовать не только там 250-килограммовые, не только 500-килограммовые, но уже трехтонные. И, в общем-то, противник, судя по украинским пабликам, уже находится в панике. Я думаю, что укрепления ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации мы будем уничтожать всем комплексом наших разрушительных вооружений, — пояснил Баранец.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что освобождение Дроновки в Донецкой Народной Республике стало серьезным шагом к победе. По его словам, этим ВС РФ приблизили достижение целей спецоперации на Украине.