Военэксперт раскрыл, кому был выгоден теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов» Военэксперт Бартош: теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» был нужен Западу

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Авианосц «Адмирал Кузнецов»

Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, который попытались совершить украинские спецслужбы, был выгоден не Киеву, а в первую очередь Западу, заявил военный эксперт Александр Бартош, чьи слова приводит газета «Взгляд». Он уверен, что в произошедшем прослеживается четкий западный след. Так, курировавший операцию глава ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, считает эксперт, подконтролен внешней разведке Британии.

Насколько известно, Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции, — заявил Бартош.

Эксперт добавил, что в Киеве продумали целую серию операций против России. По словам Бартоша, помимо попытки теракта на авианосце, Украина предприняла попытку угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а также убить трех высокопоставленных военных в Москве.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Его исполнителями выступили украинские спецслужбы, они использовали курьерские службы для доставки взрывных устройств. В Киеве попытались завербовать российского военного.