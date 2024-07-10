ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

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ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает РИА Новости. Злоумышленник использовал курьерские службы для доставки взрывных устройств. Для этого украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске, — отметили в ФСБ.

В марте на связь с проходящим военную службу на авианосце россиянином в одном из мессенджеров вышел сотрудник спецслужб Украины. Он обещал вывезти военного за границу по поддельным документам и заплатить крупное вознаграждение. За отказ от сотрудничества угрожал уголовной ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Офицер обратился в органы безопасности. Дальнейшие мероприятия проводились под их контролем.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории оборонного предприятия в Самарской области. В спецслужбе отметили, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации. Он согласился совершить диверсию в городе. В ведомстве уточнили, что подозреваемый выбирал места для совершения преступления, осматривал их, а также занимался сборкой самодельных зажигательных устройств.