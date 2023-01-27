ВМФ России вооружат ракетами «Циркон» в этом году Надводные ракеты «Циркон» примут на вооружение ВМФ России до конца года

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом России в 2023 году, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, ракета уже производится серийно, а вопрос ее принятия на вооружение носит чисто организационный характер.

Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году, — подчеркнул Леонов.

Министерство обороны РФ ранее показало кадры электронного пуска ракеты «Циркон» по цели, которая находилась на расстоянии более 900 км. Учения проводились вблизи США на базе фрегата «Адмирал Горшков», который сейчас находится в морском походе по Атлантическому океану. При этом экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов заявил, что в учениях фрегата вблизи США нет политического подтекста, и объяснил учения и отработку запуска гиперзвуковой ракеты проверкой боевой готовности фрегата.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» является новейшим оружием России. Снаряд способен поражать цели на расстоянии до полутора тысяч км и разгоняется до 10 тысяч км/ч.