Адмирал объяснил причину запуска «Циркона» Адмирал Комоедов: учения «Адмирала Горшкова» были проверкой боевой готовности

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В учениях фрегата «Адмирала Горшкова», проходящих вблизи США, нет политического подтекста, объяснил экс- командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов. В беседе с «ПолитРоссией» он назвал учения и отработку запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» проверкой боевой готовности фрегата.

Все дело в том, что нужно было провести испытание в новых условиях. Молодцы, что сделали это. Отработка показала готовность экипажа, слаженность механизмов, способность работать в новых океанских условиях, где даже волна своя, — сказал специалист.

Комоедов уверен, что Россия не планировала таким способом послать НАТО некий сигнал. По мнению адмирала, учения проводились для того, чтобы проверить, как будет работать команда и механизмы в новых океанских условиях.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» является новейшим оружием России. Снаряд способен поражать цели на расстоянии до полутора тысяч км и разгоняется до 10 тысяч км/ч.

Министерство обороны РФ ранее показало кадры электронного пуска ракеты «Циркон» по цели, которая находилась на расстоянии более 900 километров. Учения проводились на базе фрегата «Адмирал Горшков», который сейчас находится в морском походе по Атлантическому океану.