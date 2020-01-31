https://static.news.ru/photo/a890ad22-4412-11ea-b5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о закрытии границы для авиасообщения с Китаем в связи со вспышкой нового коронавируса пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос находится в компетенции оперативного штаба российского правительства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.