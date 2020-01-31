Решение о закрытии границы для авиасообщения с Китаем в связи со вспышкой нового коронавируса пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, данный вопрос находится в компетенции оперативного штаба российского правительства,
Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.
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