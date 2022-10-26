Власти решили ограничить продажу иностранных видеоигр в России «Коммерсант»: власти РФ запретят продажу иностранных видеоигр с запрещенной информацией

Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовят законопроект, который обяжет всех разработчиков и издателей видеоигр маркировать выпускаемый контент по возрастным категориям. Кроме того, в России предполагается запретить выпуск и продажу видеоигр, которые содержат запрещенную отечественным законодательством для распространения информацию. Об этом пишет газета «Коммерсант». Мониторингом контента займутся экспертные организации, критерии отбора разработает Роскомнадзор.

Законопроект вносит изменения в ФЗ «Об информации» и ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью». Согласно документы, новшества призваны обеспечить «безопасность контента компьютерных игр для здоровья граждан» и «для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

При присвоении маркировки компаниям предлагается опираться на мнение экспертных организаций, реестр которых утвердит Минцифры, а критерии отбора разработает Роскомнадзор. Если в играх будет обнаружено содержание, нарушающее российское законодательство, они будут запрещены.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует специальное регулирование компьютерных игр. Разработчики используют международные правила классификации контента игр по возвратным категориям. По мнению экспертов, в случае принятия нового регулирования под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяются в том числе через цифровые площадки.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором призвала дополнить перечень рисков для психики детей настольными и компьютерными играми, а также игрушками, которые описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.