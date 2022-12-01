ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»

Фото: mil.ru

Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запуск осуществлен в интересах Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

С космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

В агентстве уточнили, что это был третий за месяц запуск ракеты в интересах Минобороны РФ.

Ранее ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк. Спутники имели военное назначение, их цели и задачи засекречены.