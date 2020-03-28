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Тёплая погода без осадков ожидает москвичей в течение дня 28 марта. Воздух прогреется до +17 градусов. Такое больше характерно для мая, отмечают метеорологи.

По словам ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температурный фон будет на 9–10 градусов теплее среднесуточной климатической нормы. По всей видимости, будет побит рекорд максимальной температуры, установленный в 2017...