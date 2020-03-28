https://static.news.ru/photo/16bb830e-7149-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц или немного позже. Об этом заявил доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
По его словам, пандемия COVID-19 в России развивается медленно.
Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьёзно, а сейчас там катастрофа, — сказал Альштейн в эфире НСН.
Вирусолог считает, что введённые в России ограничительные меры должны положительно сказаться на замедлении темпов распространения инфекции.
Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции, — отметил Альштейн.
Он считает, что для поддержания хорошего самочувствия россияне должны найти возможность для одиночных прогулок на свежем воздухе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Альштейн подчеркнул: гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые. Вакцина, по его словам, на спад заболеваемости никакого влияния не окажет, так как её невозможно разработать и применить «ни за два месяца, ни за полгода».