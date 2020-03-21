https://static.news.ru/photo/e889f5e0-6b96-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн считает, что пандемия коронавируса в России может пойти на спад уже в мае и совсем прекратиться летом.

Раз Китай сумел подавить у себя эпидемию и на это у них ушло примерно два месяца, то что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться, — сообщил РИА Новости Альштейн.

При этом он подчеркнул, что гарантий и точных прогнозов сейчас никто дать не может, потому что с эпидемией, вызванной этим вирусом, Россия сталкивается впервые. Вакцина, по его словам, на спад заболеваемости никакого влияния не окажет, так как её невозможно разработать и применить «ни за два месяца, ни за полгода».

Но над вакциной обязательно нужно работать. Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса, — уверен Альштейн.

Как писал NEWS.ru, ближайшие полтора-два месяца в России будет расти число заразившихся коронавирусом. По мнению экспертов, уже необходимо вводить ограничительные меры для массовых мероприятий. Так, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов считает, что число заразившихся коронавирусом будет увеличиваться.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.