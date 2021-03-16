Вильфанд предупредил россиян о новых морозах

https://static.news.ru/photo/27738fc2-ed75-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце текущей недели в Европейскую Россию вернётся похолодание. Температура начнёт понижаться, в выходные она будет на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости синоптик отметил , что направление ветра изменится на северное, начнётся понижение температурного фона.

В субботу ночные температуры -5...-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными, — рассказал Вильфанд.

В воскресенье облаков будет мало, при этом температура опустится в столице до 10 градусов мороза, а по области — до 14.

По словам Романа Вильфанда, ожидать высоких температур не следует и на юге, где в феврале температура приближалась к 20-градусной отметке, а сейчас не превышает 10.

Синоптик утверждает, что подобные температурные перепады характерны для начала весны и ждать полноценного прихода тепла не следует.

Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днём, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом, — сказал ученый.

Вильфанд пообещал неустойчивый характер погоды в ближайшую неделю. В начале недели температура превышала норму на пять градусов, в конце недели окажется ниже не два градуса.

Ранее синоптик предупредил москвичей о снеге с дождём и гололедице. Об этом писал NEWS.ru.