Вильфанд объяснил изменчивость погоды этой зимой Вильфанд: изменчивость погоды текущей зимой объясняется влиянием солнечной энергии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом, — рассказал метеоролог.

При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.

В начале первого месяца 2023 года в регионе наблюдались аномально высокие температуры. Так, в Москве в ночь на 2 января зафиксировали температурный рекорд — плюс 6,2 градуса. Однако уже 4 января Росгидрометцентр выпустил штормовое предупреждение в связи наступающей аномально холодной погодой в Центральном Федеральном округе. С 6 по 10 января температура воздуха в некоторых регионах опускалась до минус 30 градусов, в Москве — до минус 20 градусов. Однако к 14 января в Москве должно потеплеть до минус 2 градусов, пообещал Вильфанд, а 15-16 января температура может достигнуть ноля градусов и выше.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что потепление придет в Москву лишь к концу недели. По его словам, температура должна подняться до плюсовых значений, но при этом будет обильный снегопад. Потепление ожидается с 15 января, после чего температурные значения встанут на отметке один-два градуса тепла. В то же время нынешняя неделя обещает быть более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.