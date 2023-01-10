«Потеплению быть»: синоптик рассказал москвичам, когда уйдут морозы Синоптик Шувалов заявил, что потепления в Москве стоит ждать лишь в конце недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потепление придет в Москву лишь к концу недели, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ожидается, что температура поднимется до плюсовых значений, но при этом будет обильный снегопад.

В любом случае, начиная с 15 января, потеплению в Москве быть. И температурные значения встанут на отметке в 1-2 градуса тепла. Правда, этому празднику жизни будет предшествовать снегопад, который начнется в пятницу, — сказал Шувалов.

Он добавил, что неделя в столице выдастся более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.

Ранее сообщалось, что в Москве два дня подряд фиксировалась самая холодная ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опускался до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

В Подмосковье температура достигла отметки в минус 30 градусов. Так, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.