В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России. Он был веден из-за аномально холодной погоды. Предупреждение будет действовать до 22:00 воскресенья, 8 января.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже климатической нормы. Период предупреждения — до 22:00 8 января, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

7 января в столичном регионе прогнозируется до минус 20–22 градусов, 8 января — до минус 14–16 градусов. Осадки не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что в Москве два дня подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

В Подмосковье температура достигла отметки в минус 30 градусов. Так, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.