В Москву придёт придёт аномальный холод. Температура в столице опустится до минус 15 градусов, в пятницу, 7 февраля. Об этом
7 февраля прогнозируется минус 10 — минус 15 ночью, днём тоже совсем не жарко — минус 7 — минус 12. Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы. Ниже нормы может и всего лишь на градус, но в контексте аномально тёплой погоды ранее это будет невероятным, — процитировали Романа Вильфанда в ТАСС.
После 10 февраля температура начнёт повышаться. По прогнозам, уже 10 февраля, в Москве будет минус 2.
Как сообщал NEWS.ru ранее, синоптики Центра погоды «Фобос» спрогнозировали похолодание в Москве с 4 по 10 февраля. Таким образом, февраль станет самым холодным месяцем зимы.
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