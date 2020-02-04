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Российский писатель Евгений Витковский ушёл из жизни в 69 лет, об этом сообщила его жена Ольга Кольцова.

Ранее вдова поэта сообщала, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи ввели литератора в медикаментозную кому. Евгений Витковский переводил произведения Мильтона, Уайльда, Рембо, Киплинга и многих других, издал антологию...