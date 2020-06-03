Вице-премьер Борисов усомнился в эффективности Росрезерва на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/3f408486-a5ac-11ea-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Запредседателя правительства Юрий Борисов раскритиковал нынешнее состояние Росрезерва. По словам вице-премьера, в период эпидемии коронавируса тот продемонстрировал «малую эффективность».

Своё мнение он высказал в ходе онлайн-совещания у президента, которое было посвящено ситуации в лёгкой промышленности.

Как напомнил политик, там не оказалось нужной номенклатуры, а «механизм обновления, запуска в оборот продукции, которая хранится в Росрезерве, тоже хромает».

В связи с этим создана комиссия, задача которой — выяснить, насколько вообще актуальны эти запасы.

Самое главное — нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по государственному, чтобы она там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот, — цитирует Борисова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Росрезерв — это, по сути, государственная «подушка безопасности», которую в условиях кризисной ситуации можно использовать как амортизирующий механизм. Однако для этого механизм должен исправно работать.

Ранее Росрезерв уже был объектом недовольства политиков федерального уровня. Как писал NEWS.ru, претензии в неготовности к вспышке коронавирусной инфекции высказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.