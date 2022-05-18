Вице-премьер Борисов назвал основных покупателей российского оружия Вице-премьер Борисов: основные покупатели российского оружия — Индия и Китай

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Доля России на мировом рынке экспорта вооружений, исходя из данных за 2017-2021 годы, составляет около 20%, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передаёт ТАСС. Основными покупателями являются Индия, Китай, Алжир, Египет и другие страны. Он подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную технику составляет около $50 млрд.

Доля на рынке вооружения: первое место занимают США с объёмом 39% от общей доли мирового рынка вооружений. А Россия, у которой бюджет в разы меньше, занимает устойчивую долю около 20% на мировом рынке, — сказал он.

Он считает, что поставки российского вооружения другим странам стоит на третьем месте среди прочего экспорта России, после углеводородов и поставок продовольствия. Основными покупателями оружия у России являются Индия, Китай, Египет, Алжир и другие страны.

Вице-премьер добавил, что согласно данным Стамбульского института исследований проблем мира, Россия находится на пятом месте по тратам на вооружение. Её расходы составляют $66 млрд, в том время как Соединённые штаты тратят $801 млрд, а расходы стран НАТО в совокупности составляют свыше $1,2 трлн.

Ранее Борисов рассказал, что в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.