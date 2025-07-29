Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 09:34

Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа

«ВХ»: фиксируется рост активности НАТО в Черном море после заявлений Трампа

Самолёт-разведчик НАТО Самолёт-разведчик НАТО Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Наблюдается заметное увеличение активности авиации НАТО в акватории Черного моря, пишет Telegram-канал «Военная хроника». Ситуация развивается на фоне резонансных заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума для России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, в регионе были зафиксированы несколько военных самолетов Альянса: американский противолодочный самолет P-8A Poseidon (бортовой номер AE67A7) и высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE10). Также замечена активность турецкого патрульного самолета ATR 72-600 MPA (MARTI27).

Ранее американский президент в ходе переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером обозначил новые временные рамки для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Глава Белого дома заявил, что процесс урегулирования должен занять от 10 до 12 дней, отметив нецелесообразность затягивания переговоров на 50 дней.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене высказал мнение, что сокращение сроков для перемирия связано с желанием американской администрации быстрее прекратить поддержку Киева. Парламентарий обратил внимание на критическую ситуацию на фронте, где российские войска продолжают успешное наступление.

НАТО
Черное море
самолеты
авиация
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»
В Госдуме дали совет, как делать покупки при перебоях связи
Доллару предсказали «срыв с цепи»
На Дону мигранта задержали за попытку подорвать военного Минобороны
Россиянам раскрыли, во сколько обойдется набор для отправки ребенка в школу
Володин назвал бойцов СВО новой элитой и лучшей частью российского общества
Армия России вплотную приблизилась к селу с «пафосным названием»
Украина заочно приговорила к 15 годам тюрьмы российского депутата
Евросоюз разрешил одной стране нарушить антироссийские санкции
Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа
Украинский политик объяснил новый ультиматум Трампа
На Украине раскрыли, что Ермак пишет о западных лидерах в секретной тетради
В Сеть попал разговор брата Ермака перед поездкой в Кабул за наркотиками
В Европе признали непригодность дорог на случай конфликта с Россией
ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии
В доме пенсионера после смерти нашли резиновую куклу и снимки голых мужчин
Опубликованы кадры кометы, которая вернется только через 800 веков
Россия может денонсировать соглашение с США по утилизации плутония
«Всеми силами пытаются»: Алаудинов оценил ход наступления на Сумы
Солим зеленые помидоры по-деревенски: простой рецепт на скорую руку
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.