Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа «ВХ»: фиксируется рост активности НАТО в Черном море после заявлений Трампа

Наблюдается заметное увеличение активности авиации НАТО в акватории Черного моря, пишет Telegram-канал «Военная хроника». Ситуация развивается на фоне резонансных заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума для России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, в регионе были зафиксированы несколько военных самолетов Альянса: американский противолодочный самолет P-8A Poseidon (бортовой номер AE67A7) и высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk (FORTE10). Также замечена активность турецкого патрульного самолета ATR 72-600 MPA (MARTI27).

Ранее американский президент в ходе переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером обозначил новые временные рамки для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Глава Белого дома заявил, что процесс урегулирования должен занять от 10 до 12 дней, отметив нецелесообразность затягивания переговоров на 50 дней.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене высказал мнение, что сокращение сроков для перемирия связано с желанием американской администрации быстрее прекратить поддержку Киева. Парламентарий обратил внимание на критическую ситуацию на фронте, где российские войска продолжают успешное наступление.