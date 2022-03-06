Ветеран «Альфы» назвал захват заложников на Украине крупнейшим в истории

Захват националистами пяти тысяч иностранных заложников на Украине является крупнейшим в истории актом терроризма, заявил РИА Новости почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Эксперт призвал власти стран, чьих граждан удерживают националисты, проявить активность, чтобы помочь освобождению людей.

Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников, — сказал он.

Ветеран спецназа добавил, что Россия делает всё для помощи мирным жителям, например, создаёт гуманитарные коридоры и предоставляет автобусы, чтобы они смогли покинуть города. Однако странам, граждан которых удерживают в заложниках на Украине, также необходимо проявить активность, надавить «на этих нацистских отморозков» и на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан.

По данным Национального центра управления обороной, боевики украинских нацбатальонов держат в заложниках в разных городах республики порядка пяти тысяч иностранцев, в том числе граждан Индии, Иордании, Египта, Вьетнама и Танзании.

Ранее Путин дал необходимые указания российским военным для обеспечения безопасности выезда граждан Индии из зоны боевых действий. Военные «делают всё возможное» для выполнения поставленной задачи.