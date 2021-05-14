Ветер сдул букву «А» со здания Госдумы РФ

Сильный ветер сдул букву «А» с фасада здания Государственной думы на Охотном Ряду. Вскоре она будет возвращена на место. Об этом в беседе с ТАСС рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.
Буква «А»
Из-за очень сильного ветра буква «А» сорвалась. <...> Вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят, — сообщила пресс-секретаря управделами.
Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управделами президента.
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