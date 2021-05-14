Ветер сдул букву «А» со здания Госдумы РФ

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Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Свою реакцию политик разместил в Twitter.

Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний, — отметил Пушков в своём аккаунте. По мнению...