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Ветер сдул букву «А» со здания Госдумы РФ

21:13, 15 мая 2021
Фото: moslenta/twitter.com

Сильный ветер сдул букву «А» с фасада здания Государственной думы на Охотном Ряду. Вскоре она будет возвращена на место. Об этом в беседе с ТАСС рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

Буква «А» выпала из окончания в слове «Государственная». По словам Елены Крыловой, виной тому стали неблагоприятные погодные условия.

Из-за очень сильного ветра буква «А» сорвалась. <...> Вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят, — сообщила пресс-секретаря управделами.

Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управделами президента.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы в Москве и Московской области.

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