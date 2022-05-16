В ЗВО опровергли сообщения о движущихся в сторону Финляндии «Искандерах»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Западного военного округа опровергла появившиеся в Сети утверждения о переброске военной техники. По сообщениям ряда Telegram-каналов, она якобы двигалась в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области, уточнили в ведомстве РИА Новости. В том числе речь шла о замеченных в этом районе оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», которые якобы направлялись в сторону границы с Финляндией.

В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул также, что ракетные комплексы «Искандер» не находятся в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его словам, безопасность Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.

Правящая Социал-демократическая партия Швеции 15 мая приняла решение подать заявку на членство в НАТО. При этом отмечается, что страна в случае одобрения её заявки отказывается от размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз. В этот же день решение стать членом Североатлантического альянса было принято властями Финляндии.