В зоне СВО обнаружили наемников из Германии Рогов заявил, что наемники из ФРГ сражаются на стороне ВСУ на запорожском участке фронта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС о появлении наемников из Германии на запорожском участке фронта, где они сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил Рогов, возраст наемников — около 20 лет.

Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет, — заявил он.

Кроме того, Рогов сообщил, что на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.

Ранее стало известно, что погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ ливанский наемник Ахмед Умар Закария. По предварительным данным, ливанец служил в инженерном корпусе украинской армии, его отец состоит в браке с украинкой. Семья убитого бойца проживает на Украине.

21 марта «Радио Новой Зеландии» сообщило о гибели новозеландского наемника в боях на Украине. Кейн Те Тай, принимавший участие в конфликте на стороне ВСУ, примкнул к рядам украинцев около года назад. Сообщалось, что комбатант погиб в ходе столкновений на востоке страны, точное место гибели не называлось. МИД Новой Зеландии также подтвердил кончину солдата. Тай стал третьим гражданином страны, погибшим на Украине.