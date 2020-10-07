В ВОЗ оценили вероятность введения в России локдауна из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d6357472-089a-11eb-8909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Локдаун на национальном уровне из-за увеличения числа заражённых коронавирусом может быть введён только в качестве тщательно взвешенной и крайней меры, однако такая позиция не исключает применения ограничительных мер локального характера. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В целом мы рассматриваем жёсткие ограничения, которые применялись в странах, как крайнюю меру, принятую в условиях, когда о COVID-19 почти ничего не было известно, — сообщила РИА Новости представитель ВОЗ, отвечая на вопрос, считает ли организация необходимым введение жёстких ограничительных мер в России из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

По её словам, накопленные знания и умения способны помочь стране бороться с вирусом, оставляя работающими экономику и систему образования. Вместе с тем она считает возможным ввести локальные, ограниченные по времени, а также секторальные ограничения, но локдаун на национальном уровне, как это было несколько месяцев назад, должен быть тщательно обоснован, только если государство столкнётся с совершенно неизведанной ситуацией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введённые ограничения, направленные против распространения коронавируса. По его словам, в них нет элементов локдауна. Он отметил, что предприятия продолжают работать и экономика не закрывается. Представитель главы государства объяснил это мобилизацией системы здравоохранения, что позволяет России оставаться устойчивой на фоне COVID-19.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тыс. граждан погибли, почти 999,3 тыс. выздоровели, писал NEWS.ru.