В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/70af0e12-c27f-11ea-82e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.

В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% заражённых не будут соблюдать правила — вот откуда и берутся ваши 6 тысяч заражённых в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск, — заявила РИА Новости Вуйнович.

По её словам, прирост числа заболевших на одном уровне не является хорошим знаком — показатель должен снижаться. Однако, хорошо уже то, что он не растёт.

Ещё есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции, — подчеркнула Вуйнович.

Как писал NEWS.ru, Мелита Вуйнович полагает, что несоблюдение гражданами правил социального дистанцирования приведёт к повторному введению ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса. Она подчеркнула, что такая вероятность сохранится вплоть до появления в мире вакцины от коронавируса или препаратов для его лечения. Вуйнович призвала быть готовыми к введению ограничений, как это уже случилось в ряде стран.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.