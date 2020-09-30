В труднодоступных регионах РФ стартовала перепись населения

https://static.news.ru/photo/d8105e18-03ba-11eb-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Церемония гашения памятной художественной марки дала старт первому этапу переписи населения России. Основной период переписи пройдёт в апреле 2021 года, но в ряде отдалённых регионов РФ она началась 1 октября.

Федеральное агентство связи совместно с АО «Марка» и Росстатом создали марку, которая не просто станет неким символом переписи, но и станет своего рода филателистической ценностью, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Росстата Игоря Ваганова.

Тираж марки составил 432 тыс. экземпляров, на ней изображены элементы фирменного стиля Всероссийской переписи населения. Церемония её гашения прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Из-за пандемии коронавируса перепись была перенесена на 2021 год, но это не отразится на качестве и стоимости мероприятий, сообщили в Росстате. Всего на её подготовку и проведение планируется потратить 31 млрд рублей — в основном деньги пойдут на зарплаты переписчиков. Предварительные итоги переписи подведут уже осенью 2021 года, окончательные результаты появятся в четвёртом квартале 2022 года.

Как писал NEWS.ru, более 40% жителей России, принявших участие в опросе в соцсетях, заявили, что готовы воспользоваться порталом госуслуг, чтобы поучаствовать в переписи населения в 2021 году. Результаты исследования показали, что 77% граждан осведомлены о том, что в апреле 2021 года будет проводиться перепись, 69% из них в курсе, что поучаствовать в ней можно будет в том числе через портал госуслуг, и 42% от общего числа респондентов предпочли бы дистанционное участие. При этом 39% опрошенных знают, что также поучаствовать в переписи можно будет через МФЦ, однако готовы воспользоваться таким способом лишь 10% россиян.