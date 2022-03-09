В «Теремке» прокомментировали закрытие «Макдоналдса» в России

Положение «Макдоналдса» в России после заявления о временном уходе с рынка неясно, заявил сооснователь сети быстрого питания «Теремок» Виталий Свидовский изданию АБН. Он отметил, что у компаний хорошие отношения друг с другом.

Не очень понятен статус ухода с рынка, что это значит? Заявление пресс-службы корпорации можно трактовать неоднозначно. Не хотелось бы спекулировать на этой теме, у нас с «Макдоналдсом» хорошие отношения, — сказал Свидовский.

Он добавил, что уход сильных брендов из страны понизит конкуренцию, из-за чего может упасть качество продукта. Свидовский выразил сожаление в связи с потерей очередного бренда.

Ранее руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

В «Макдоналдсе» добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. По оценкам компании, она сильно пострадает из-за приостановки деятельности в России и на Украине. На эти страны приходится 9% годовой выручки, или около $2 млрд.