22 января 2026 в 18:08

В терактах на объектах РЖД нашли западный след

Западная взрывчатка применялась при терактах на объектах РЖД в СЗФО

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
В терактах на объектах РЖД в Северо-Западном федеральном округе применяли западные образцы взрывчатых веществ, сообщил замначальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец. По словам генерал-майора, которые приводит ТАСС, их зафиксировали в 2025 году впервые с начала СВО.

На территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ, — отметил он.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт на железной дороге в Кемеровской области по заданию украинских спецслужб. На опубликованном видео двое сотрудников ведомства преследуют одетого во все черное мужчину и валят его на землю. Через некоторое время его ведут в наручниках и сажают в машину.

До этого сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.

