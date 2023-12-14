В СПбГУ отреагировали на появление «двойника Путина»

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета активно работают в отрасли искусственного интеллекта и науки о данных, с этим связано появление в ходе прямой линии президента России Владимира Путина его двойника, рассказали NEWS.ru в учебном заведении. Студент СПбГУ сгенерировал с помощью ИИ свое изображение в образе главы государства и задал тому соответствующий вопрос.

Молодой человек поинтересовался у президента, много ли у него двойников. По словам Путина, это — его первый двойник.

В СПбГУ был создан Центр искусственного интеллекта и науки о данных, нацеленный на разработку и внедрение масштабных самоорганизующихся адаптивных и распределенных цифровых платформ искусственного интеллекта вещей (AIoT) и индустриальных приложений этой технологии — в цифровой промышленности, — сообщили в университете.

Также в учебном заведении работает Научно-образовательный центр «Математическая робототехника и искусственный интеллект». Он объединяет специалистов университета, занимающихся исследованиями в сфере интеллектуального управления, математической и образовательной робототехники.

В университете отметили, что в подготовке специалистов по ИИ участвуют как математики и программисты, так и менеджеры, экономисты, а также представители других сфер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» опроверг слухи о наличии двойников у Владимира Путина. По его словам, президент у России только один.