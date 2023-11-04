Песков рассказал, сколько у Путина двойников Песков: Путин у России только один

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», вновь отверг слухи о наличии двойников у главы государства Владимира Путина. По его словам, президент у России только один. Трансляцию ведет портал Российское общество «Знание» на своей странице во «ВКонтакте».

Много курьезного всего, вы же, наверное, читаете разные Telegram-каналы. [Интересуются], сколько двойников у президента Путина. Сейчас эксперты гадают: их три или четыре? Тот, кого мы видим каждый день, сегодня утром возлагали к Минину и Пожарскому — это третий или четвертый двойник? А Путин у нас один, — сказал Песков.

Песков регулярно комментирует слухи о наличии двойников у президента РФ Владимира Путина. В октябре он также опроверг сообщения об этом, отметив, что такие утверждения не вызывают ничего, кроме улыбки.

Также представитель Кремля, выступая на марафоне «Знание», заявил, что к концу года Россию ожидает рост экономики на 2,8%. Он добавил, что утверждения о «разорванной в клочья экономике России» — это неправда.

Песков также прокомментировал отношения России и Запада. По его словам, в них наблюдался «период романтизма», когда Москва думала, что все будет гармонично, взаимовыгодно и взаимоуважительно, но в итоге выяснилось, что «так не бывает».