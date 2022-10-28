В российских вузах начали отключать Zoom «Ведомости»: Zоом отключил от видеосервиса ряд российских вузов

Фото: Социальные сети

Разработчик сервиса видеосвязи Zoom, американская компания Zoom Video Communications, начал отключать от него российские вузы. При этом в компании не обращают внимания на то, была ли ранее оплачена услуга или платеж уже истек и не продлевался. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, в настоящее время Zoom уже отказал в обслуживании Российскому государственному социальному университету и Оренбургскому государственному медицинскому университету.

Другой источник рассказал, что к его компании, работающей в отрасли видеоконференцсвязи, обратился «крупный вуз», столкнувшийся с отключением американского видеосервиса. При этом учебное заведение оплатило пользование сервисом до ноября. Согласно предположению «Ведомостей», которые ссылаются на данные портала госзакупок, этим вузом может быть Российский государственный университет правосудия в Казани, у которого до этого срока заключен контракт с Zoom.

Сервис Zoom стал популярен во время пандемииЮ его стали активно использовать в том числе в школах и вузахво время дистанционного обучения. При этом Роскомнадзор еще в 2021 году рекомендовал отечественным организациям и рядовым пользователям переходить на российские аналоги.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать социальные сети и интернет-платформы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Теперь пользователей будут информировать о нарушении ресурсами законов РФ перед тем, как они перейдут по их ссылкам.