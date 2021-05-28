В РПЦ определили неприемлемые для священников профессии

https://static.news.ru/photo/9d25bef0-35a7-11eb-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Священникам Русской православной церкви (РПЦ) могут запретить заниматься актёрской деятельностью, шоу-бизнесом, работой в прокуратуре и суде. Это произойдёт, если Архиерейский собор РПЦ примет одобренный пленумом её Межсоборного присутствия документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Об этом в интервью РИА Новости сообщила член Межсоборного присутствия, руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По словам Чернеги, указанные занятия противоречат самой сути пастырской деятельности. Также представители РПЦ не могут занимать должности государственного и муниципального служащего, но уже по другим причинам.

Священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих, — пояснила игумения Ксения.

Заседания Межсоборного присутствия проходили в Москве с 26 по 28 мая под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В результате были одобрены все рассматривавшиеся на нём документы. Теперь их представят Архиерейскому собору РПЦ. Его проведение предварительно назначено на 15–18 ноября 2021 года.

Межсоборное присутствие РПЦ — совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни.

Ранее стало известно, что РПЦ перестанет благословлять оружие.