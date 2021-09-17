В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает на оперативный штаб. Отмечается, что такой прирост стал максимальным с начала августа.

В Москве число заражённых составило 2376 человек, а в Петербурге выявили 1834 случая.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 274 928 случаев COVID-19. За сутки умерли 793 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 799 пациентов. Общее число летальных исходов — 198 218.

За всё время эпидемии в России от COVID-19 вылечились 6 498 682 пациента. За сутки выздоровели 13 418 человек, накануне — 16 247.

Как известно, смертность из-за новой инфекции в стране немного снизилась: если с 6 по 12 сентября штаб зарегистрировал 5549 летальных исходов, то с 13 по 19 сентября — 5469. Показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса под названием «мю» мог уже проникнуть на территорию России, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он сообщил, что первые случаи появления «мю» были выявлены на прошлой неделе в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом. Также первые носители «мю» выявлены в Европе. По словам эксперта, в настоящее время можно наблюдать конкурентную борьбу между «мю» и «дельта».