В России за сутки выявили почти 30 тысяч заболевших коронавирусом В России за сутки выявили 29 982 случая коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией к 14 августа за сутки выросло на 29 982, говорится на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19. Умерло за сутки 54 человека, было госпитализировано 1790 граждан. Почти месяц назад, 14 июля, число новых случаев заражения по всей России составляло всего лишь 4197.

Согласно данным штаба, в России пятый день подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заболевания за сутки. Днем ранее в стране зарегистрировали 28 694 случая заражения и 60 летальных исходов, всего с начала пандемии — 18 881 958 и 383 125 соответственно.

По состоянию на 14 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 16 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, — говорится в сообщении.

За сутки выздоровело 14 942 против 16 874 днем ранее. Общее число излечившихся — 18 136 077.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут неопределенно долго иметь проблемы с восприятием запахов и вкусов. По ее словам, гарантировать их полное восстановление сложно.