В России вырос спрос на военную одежду на фоне мобилизации «Коммерсант»: на фоне мобилизации в магазинах военной экипировки выросло число посетителей

После объявления в России частичной мобилизации в магазинах, продающих военную экипировку, увеличилось число посетителей. Об этом сообщает издание «Коммерсант». По его данным, в некоторых торговых точках фиксируется недостаток товаров.

Так, в московском магазине «Гард» корреспондентам издания рассказали, что за последнюю неделю поток клиентов увеличился на 35-40%. В торговой точке отметили, что повышенный спрос на товары в начале осени у них наблюдался и ранее, так как на это время приходится период закупок для курсантов военных учебных заведений.

В профильном магазине в Воронеже отметили, что наибольшей популярностью у них стали пользоваться спальные мешки, зимняя обувь, шапки, маски, тактические перчатки, а также одежда из водоотталкивающих материалов и флиса.

На ряде сайтов онлайн-магазинов корреспонденты издания обнаружили предупреждения о том, что некоторые товары могут отсутствовать. Кроме того, не исключены задержки при обработке заказов и доставке товаров.

Также «Коммерсант» сообщает о росте спроса на ряд аптечных товаров. Как рассказали участники рынка, к ним приходят покупатели со списками лекарств и мединских изделий, которые им выдали в военкоматах. В списке, помимо прочего, значатся анальгетики, противовирусные препараты и кровоостанавливающие средства. В этой связи аптекари отмечают, что жгуты и перевязочные материалы стали быстро заканчиваться, однако дефицита этих товаров пока нет.

Ранее сообщалось, что мобилизованным россиянам государство предоставит специальные выплаты. Их список будет пополняться. Выплата средств будет осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц.