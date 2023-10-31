В России ввели временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, сообщила пресс-служба агентству ТАСС. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2023 года, новый порядок будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Ранее такой запрет действовал с 20 марта до 20 сентября этого года.

На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, — уточнили в пресс-службе.

Ранее экономист Алексей Калачев заявил, что главными бенефициарами от возможного в будущем мирового дефицита меди могут стать российские металлургические компании, поскольку сегодня на экспорт Россия отправляет более 70% добытой меди. Кроме того, добывающие мощности РФ продолжают расти. По словам эксперта, в долгосрочной перспективе спрос на этот металл продолжит расти, так как он необходим для перехода к «зеленой» энергетике.