Рецидивисты будут сидеть с впервые осуждёнными в колонии-поселении

https://static.news.ru/photo/00b40b2a-2d9c-11eb-85f3-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок размещения заключённых, отбывающих срок в одной колонии-поселении. Теперь рецидивистов можно содержать с теми, кто совершил преступление впервые. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Закон также устанавливает возможность размещать в одной колонии-поселении получивших срок за преступления, совершённые по неосторожности, тех, кто до этого не попадал за решётку, и тех, кто уже был в заключении.

При этом для осуждённых за преступления небольшой или средней тяжести, осуждённых с положительными характеристиками, а также тех, кто переведён в колонию-поселение из колоний общего и строгого режимов, должно быть обеспечено раздельное проживание и трудоустройство.

Также Путин подписал закон, который подразумевает увеличение с 200 рублей до 2000 рублей дисциплинарного взыскания для осуждённых к лишению свободы, нарушивших установленный порядок отбывания наказания.

Как писал NEWS.ru, ранее российский президент повысил ставку НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей.