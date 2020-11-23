Рецидивисты будут сидеть с впервые осуждёнными в колонии-поселении

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок размещения заключённых, отбывающих срок в одной колонии-поселении. Теперь рецидивистов можно содержать с теми, кто совершил преступление впервые. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
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При этом для осуждённых за преступления небольшой или средней тяжести, осуждённых с положительными характеристиками, а также тех, кто переведён в колонию-поселение из колоний общего и строгого режимов, должно быть обеспечено раздельное проживание и трудоустройство.
Также Путин подписал закон, который подразумевает увеличение с 200 рублей до 2000 рублей дисциплинарного взыскания для осуждённых к лишению свободы, нарушивших установленный порядок отбывания наказания.
Как писал NEWS.ru, ранее российский президент повысил ставку НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей.